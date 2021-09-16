澳門消息｜4內地女忘記密碼　糾眾偷走酒店夾萬鋸開 　5人被捕

澳門發生酒店夾萬離奇被盜事件。4名內地女子因忘記客房夾萬密碼，無法取回存放在內的11萬港元現金，職員又以她們不是客房登記人拒絕協助打開。她們竟然找來一名在賭場認識的當地居民及3名幫手，合力搬走夾萬，將其鋸開取回款項，最後棄於焚化爐，事後肆無忌憚通知酒店。最終酒店報警，澳門警方調查後拘捕5人，並追緝3名幫手。



根據報道，被捕5人包括4名內地女子，25至30歲，報稱無業；另1名姓陳澳門居民，報稱搬運維修工，另外前往幫手的1男2女在逃。案發地點為望德聖母灣大馬路一間酒店，4女報稱與同為內地女子的房間登記人到澳門旅遊，上周四（9日）入住該酒店，其間房間登記人有急事趕返內地，她們繼續留住客間，並將11萬港元現金存放在夾萬中。

翌日4女想取用款項，卻忘記夾萬密碼，向酒店職員求助時，職員因她們不是房間登記人，而拒絕為她們打開夾萬。情急使然，她們聯絡在賭場結識的陳男，陳男帶同另外3人到場，由於沒有工具打開夾萬，決定將夾萬搬走。8人合力將夾萬帶到陳男位於佛山街的裝修單位，成功利用電鋸鋸開夾萬，4女取回款項後，向陳男支付2000港元作報酬。下午1時許，4女返回酒店，並致電通知酒店經理，坦言取走了夾萬，並稱倘酒店想追討賠償，可到客間內商討。經理到場證實來萬不見後報警。

澳門警方調查後，帶走4名涉案內地女子，並傳召陳男前往司警局錄取口供。陳男承認應他人要求撬毀夾萬，但沒有深究過夾萬來歷，並已將夾萬棄置於焚化爐。治安警以「盜竊」罪將5人移送檢察院處理。