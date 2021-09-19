全城集氣｜10歲曼聯小球迷患罕見病　下周做脊柱手術　盼C朗打氣

10歲吉吉（Marcus）患有罕見病「脊髓性肌肉萎縮症」，由於脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急須於下周一（27日）進行脊柱手術。由於吉吉是曼聯球迷，月初更獲得曼聯領隊蘇斯克查來信鼓勵，日前其母在多個社交平台上載兒子感謝片段，仍盼望兒子偶像基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）可以為他打氣。昨日（18日）本港電視台直播英超時，足球評述員亦提及事件，並為吉吉打氣。



（網上片段截圖）

現年10歲的吉吉（Marcus）患有脊髓性肌肉萎縮症第一型，半歳時確診，生活需要呼吸機及輪椅協助。吉吉媽媽Ｗenus於社交平台表示，吉吉因為脊柱側彎嚴重，壓住肺部令肺功能變差，急須於本月27日進行脊柱手術。由於手術需全身麻醉，對他來說風險非常高，Ｗenus希望大家集氣祝福吉吉。

由於吉吉是小小曼聯球迷，尤其喜歡球星C朗拿度，Ｗenus希望曼聯及兒子偶像可以為他打氣，早前得友人協助聯絡，獲曼聯領隊蘇斯克查驚喜來信鼓勵。Ｗenus上周四上載吉吉感謝來信的片段，片段中吉吉說話艱難，但仍難掩興奮之情，「獲得你的來信，我感到很開心及興奮，我是曼聯的支持者，十分喜愛C朗拿度（I am so excited and happy to receive your letter. I am a big fan of Manchester United, I love Cristiano Ronaldo very very very much.）」最後更祝福曼聯在英格蘭超級足球聯賽獲得佳績。

C朗回歸曼聯第一戰。（Getty Images）

Ｗenus仍希望可以聯繫到C朗拿度為兒子打氣，「雖然知道這是很難甚至是奢望！但我們不想錯過任何希望，很想令吉吉知道 『人生充滿希望和奇蹟的』！」冀盼大家可以集氣為吉吉達成心願。

根據香港肌建協會網站，指脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy，簡稱SMA）患病原因通常是遺傳或基因突變，當脊髓內的運動神經功能喪失，甚至壞死，患者會出現肌肉萎縮症狀。而最嚴重的第一型是在嬰兒出生後六個月內發生，需要一軰子卧床，呼及無力，盡早發現用藥，可望維持或改善運動功能發展。