全城集氣｜10歲曼聯小球迷患罕見病　下周做脊柱手術　盼C朗打氣

10歲吉吉(Marcus)患有罕見病「脊髓性肌肉萎縮症」,由於脊柱側彎嚴重,壓住肺部令肺功能變差,急須於下周一(27日)進行脊柱手術。由於吉吉是曼聯球迷,月初更獲得曼聯領隊蘇斯克查來信鼓勵,日前其母在多個社交平台上載兒子感謝片段,仍盼望兒子偶像基斯坦奴朗拿度(C朗拿度)可以為他打氣。昨日(18日)本港電視台直播英超時,足球評述員亦提及事件,並為吉吉打氣。



(網上片段截圖)

現年10歲的吉吉(Marcus)患有脊髓性肌肉萎縮症第一型,半歳時確診,生活需要呼吸機及輪椅協助。吉吉媽媽Wenus於社交平台表示,吉吉因為脊柱側彎嚴重,壓住肺部令肺功能變差,急須於本月27日進行脊柱手術。由於手術需全身麻醉,對他來說風險非常高,Wenus希望大家集氣祝福吉吉。

由於吉吉是小小曼聯球迷,尤其喜歡球星C朗拿度,Wenus希望曼聯及兒子偶像可以為他打氣,早前得友人協助聯絡,獲曼聯領隊蘇斯克查驚喜來信鼓勵。Wenus上周四上載吉吉感謝來信的片段,片段中吉吉說話艱難,但仍難掩興奮之情,「獲得你的來信,我感到很開心及興奮,我是曼聯的支持者,十分喜愛C朗拿度(I am so excited and happy to receive your letter. I am a big fan of Manchester United, I love Cristiano Ronaldo very very very much.)」最後更祝福曼聯在英格蘭超級足球聯賽獲得佳績。

C朗回歸曼聯第一戰。(Getty Images)

Wenus仍希望可以聯繫到C朗拿度為兒子打氣,「雖然知道這是很難甚至是奢望!但我們不想錯過任何希望,很想令吉吉知道 『人生充滿希望和奇蹟的』!」冀盼大家可以集氣為吉吉達成心願。

根據香港肌建協會網站,指脊髓性肌肉萎縮症(spinal muscular atrophy,簡稱SMA)患病原因通常是遺傳或基因突變,當脊髓內的運動神經功能喪失,甚至壞死,患者會出現肌肉萎縮症狀。而最嚴重的第一型是在嬰兒出生後六個月內發生,需要一軰子卧床,呼及無力,盡早發現用藥,可望維持或改善運動功能發展。