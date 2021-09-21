油麻地列車上31歲女被偷拍裙底　44歲男涉案被捕

撰文：劉定安
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20日傍晚6時許，據報一名31歲女子，乘坐港鐵列車途至油麻地站時，懷疑遭人偷拍裙底。警員到場經初步調查，拘捕一名44歲男子，涉嫌「破壞公眾體統」，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

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