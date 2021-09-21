慫恿他人自殺及殺官員「攬住一齊死」　男網民涉煽惑傷人被捕

警方拘捕一名64歲男子，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」。警方指早前有人於網上發帖稱自己企圖自殺，疑犯留言支持，更鼓吹事主要與政府官員及司法人員「攬住一齊死」。警方調查後，昨日（20日）拘捕該名男子。而企圖自殺人士安全無礙，個案由社會福利署跟進。



網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁表示，網罪科隨即展開深入調查，昨早在粉嶺拘捕一名64歲男子，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」，

警方日前發現有人在一個網上社交媒體平台上發布帖文，透露自己有自殺念頭。警方隨即展開拯救行動，成功尋回有關人士，當時事主無任何傷勢或者生命危險，個案已轉交社會福利署跟進。同時警方發現有網民在相關帖文上留言，公開支持事主自殺，並且鼓吹他在自殺同時，要殺死政府官員以及司法人員。

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁表示，網罪科隨即展開深入調查，昨早在粉嶺拘捕一名64歲男子，涉嫌「煽惑他人有意圖而傷人」，並檢獲兩部手提電話。被捕人士報稱小販，他在留言中使用「攬住一齊死」「而顯得想自殺嘅人有更高嘅價值」等字眼。被捕人士並無同類前科，他現正拘留，警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

被問到是否被捕人士有否提及某位政府或司法人員，或是否開玩笑。鄭澤仁指出，被捕人士並無指出特定人政府官員或司法人員。鄭澤仁強調，警方不是針對個別帖文，而是審視整個Facebook帳號及專頁，收集證據。

鄭澤仁稱，警方會密切留意網上活動，如有任何違法行為，會主動介入，果斷執法。今次事件中，有人在關鍵時刻，鼓勵其他人在自殺的同時，要去殺死其他人，嚴重罔顧他人的生命安全，公然破壞社會秩序以及安寧，是非常自私的行為。有不法分子意圖向司法人員施加壓力或者作出不當影響，煽惑其他人針對司法人員作出非法的行為，警方絕不姑息。