兩南亞賊偷寶馬連環撞警車的士　涉偷車襲警多宗罪被捕

今（26日）凌晨1時許，兩名南亞裔男子駕乘偷來的一輛寶馬私家車，在深水埗汝洲街與石硤尾街交界撞到一輛警方私家車。車上便裝警務人員上前調查期間，寶馬司機卻駕車欲撞向警員，並沿大角咀道向旺角方向逃去，但其後寶馬駛至埃華街交界時，收掣不及再撞向前方一輛停於燈位的士。寶馬車上兩人立即棄車逃走，有警員途經現場，當場制服一人，另一人逃走期間亦被警員制服，他們涉偷車等多宗罪被捕。



被捕兩名非華裔男子，分別是24歲司機及36歲乘客。警方封鎖現場一帶調查，經初步調查後，寶馬司機涉嫌危險駕駛、襲警、無牌駕駛、擅自取去交通工具、沒有第三者保險下駕駛、拒絕提供酒精呼氣測試樣本及拒絕進行快速口腔測試被捕。寶馬乘客則則涉嫌擅自取去交通工具被捕。調查期間，緝毒犬奉召到場協助搜證，在車上未有搜出任何毒品。被撞的士車尾損毀，的士司機及兩名女乘客幸沒有受傷。

一輛寶馬於大角咀與一部的士相撞，警方其後拘捕兩名男子。（陳永武攝）

一輛寶馬於大角咀與一部的士相撞，警方其後拘捕兩名男子。（陳永武攝）

據涉事的士司機林先生提供的片段可見，的士當時在大角咀道近埃華街一燈位停車等侯時，一輛寶馬從後高速駛至，收掣不及撞向的士，並將的士推前數米後停低。的士車上司機及兩名女乘客受驚大叫。兩車相撞後約10秒，兩名男子欲棄車逃去，惟下車時一名便衣警員已經趕至，將寶馬男司機拘捕，另一名南亞男子見狀立即逃，警員立即進行追捕，其後成功將其制服。

一輛寶馬於大角咀與一部的士相撞，警方其後拘捕兩名男子。（陳永武攝）