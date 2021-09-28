防護衣警員搜荃灣垃圾站　疑調查馬鞍山謀殺案　大批垃圾棄路邊

28日凌晨時份，網上流傳圖片顯示，有大批身穿防護衣物的警員，在荃灣區一個垃圾站外，搜索一大堆垃圾。該堆垃圾被倒出攤在垃圾站對出的行人路、及聯仁街往沙咀道方向的左線行車線，搜索期間，警員將警車停在垃圾站對開左線行車線，同時用膠帶圍起封鎖線。



根據相片所示，上址相信為聯仁街垃圾收集站。《香港01》記者於28日凌晨約1時到達上址，發現警員已經離開，行人路上則留下一大堆垃圾，目測垃圾堆面積約10米乘4米。據垃圾站職員指出，他於昨晚（27日）11時許上班時，已不見有警察。



有街坊指出，警察於昨晚在上址搜尋，約2小時後離開，但有部份垃圾卻遺在左邊行車線，工友只能用人手搬回行人路上，以免阻礙交通。但由於垃圾實在太多，故工友清理完馬路的垃圾後，亦暫時停手，估計要等待大型「夾斗車」到來，才能將垃圾清走。亦有附近店舖職員欲棄置垃圾被拒，要苦等2小時待解封，被迫遲收工。

長期關注基層的自由工作者程展緯，27日深夜11時許在社交媒體上張貼相關圖片。他在文中指出，「今晚到荃灣巡區，行到聯仁街垃圾站看到被警察圍封，聽說警察要在滿載垃圾的垃圾斗中尋找東西，於是把所有垃圾倒了出行人路也佔據了一條行車線，圍帶中年青大隻警員穿上全身保護衣在垃圾堆中進行尋找工作，我於是先巡其他站後再回來。」

「大概10時50分回到聯仁街站，警察走了，垃圾就留在地上，圍封帶也解了，一條行車線也被阻礙，年長的工友卻急忙把馬路的垃圾搬回行人路上，工作分工可能也說過去，但沒有留下一個警察幫手管理交通就真係說不過，制服下的都是在職老人，壓縮過的垃圾其實是好重的，一般站內掃把根本剷不到，她們都衹可用垃圾剷當剷用…他們今晚目標衹能通回行車線，等明早才找到夾車來洗理…清潔工就總是活在可以隨便被剝削，最弱勢卻要承包所有上層遺留下來的責任…荃灣的街坊，今晚的臭味不關清潔工人的表現，辛苦了他們。」

至於警察的垃圾堆搜索行動，消息稱與馬鞍山恆安邨的謀殺案有關。《香港01》正向警方查詢。