大欖隧道荃灣出口塌樹阻路　消防到場鋸樹

撰文：劉定安 陳永武
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29日晚上11時許，大欖隧道荃灣方向出口，往屯門公路支路，據報有一棵樹倒塌，幸無壓住途經車輛，惟樹木阻礙一條行車線及路肩。消防接報到場，鋸走樹木並將並移離行車線，交通未有明顯影響。

塌樹
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