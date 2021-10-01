警大埔沙田拘兩男　檢逾$13萬冰毒及29張假「大牛」

警方自9月25日起展開代號「犁庭掃穴」的情報主導執法行動。其中，大埔警區反三合會行動組於9月29至30日展開打擊毒品行動，分別於大埔及沙田區拘捕兩名分別22歲及31歲男子，行動中一共檢獲市值13.1萬元、約215.4克懷疑冰毒及29張面值500港元的劣質偽鈔。



警方於9月29日在廣福邨廣佑樓外截查一名形跡可疑、22歲姓黎本地男子，在其身上檢獲157.7克懷疑冰毒，市值約11萬元。該名男子被捕及暫控一項販毒罪，案件已於昨天（9月30日）在粉嶺裁判法院提堂。另外於9月30日凌晨，警方於沙田安睦街一帶發現一部可疑車輛，車上有一名形跡可疑的本地男子。警員於其身上檢獲57.7克懷疑冰毒，市值約2.1萬元，及搜出29張面值500港元的懷疑偽鈔。該名31歲姓朱本地男子被捕及暫控一項販毒罪及一項管有偽製紙幣罪，案件將於明天（10月2日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方表示販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。

警方亦重申，假若市民收到懷疑偽製紙幣，切勿嘗試使用，應盡快向警方或銀行求助。根據《刑事罪行條例》第99條，任何人製造、行駛或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，警方呼籲市民切勿以身試法。