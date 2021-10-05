五億凍肉｜警屯門貨櫃場搗走私集團倉庫　68貨櫃檢1,700噸凍肉

水警女高級督察林婉儀上月底執行反走私行動時殉職，警方大為震怒，連日大力打擊海上走私活動。警方於本周日及周一（3日及4日）進行跨部門打擊走私行動，於屯門龍鼓灘一貨櫃場搗破走私集團的凍肉倉庫，搜查逾200個貨櫃，在其中68個凍肉櫃，檢獲共1,700噸懷疑走私凍肉，總值超過五億元，同時搜獲兩艘懷疑非法改裝快艇，警方拘捕40歲貨櫃場男負責人。同時，警方分別於后海及大嶼山白芒一帶，發現三艘匿藏於紅樹林中的非法改裝大馬力快艇，時速逾50海浬，相信用作走私用途。



警方搗破屯門一個貨櫃場，搜獲68個凍肉櫃，檢獲共1,700噸凍肉，總值超過五億元。（翁鈺輝攝）

新界北總區反三合會行動組高級督察戴寶兒表示，警方於本周日及周一進行「揮軍行動」，就走私活動加強情報收集，發現不法分子利用貨櫃場作掩飾走私凍肉。不法分子利用有製冷功能貨櫃存放凍肉，部分連接發電機，可見貨櫃場是有規模運作，可將凍肉存放多個月，其後利用躉船將凍肉運至公海分發予快艇，並走私到其他地方，因此警方聯同食環署展開打擊走私貨源行動。

本周日下午，警方聯同食環署突擊搜查一個位於在屯門龍鼓灘下灘一貨櫃場，懷疑為走私集團囤放凍肉的倉庫，貨櫃場存放逾200個貨櫃，當中有150個具有製冷功能，警方搜獲68個40呎長的凍肉櫃，檢獲共1,700噸各類型凍肉及內臟，總值超過五億元，並搜獲兩艘懷疑非法改裝快艇，分別安裝四個及五個舷外引擎，一個馬力達350匹，快艇長度約17米，相信作走私用途。警方以涉嫌經營無牌凍房及為走私用而建造船隻，拘捕40歲姓周貨櫃場男負責人，警方懷疑周有三合會背景，他涉嫌干犯無牌經營凍肉場及用作走私用途建造船隻的罪名。警方的行動仍在繼續，並與食環署根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，調查場內凍肉是否具有效衛生證明書。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德表示，根據警方調查，該批凍肉相信來自巴西、荷蘭等地，而凍肉目的地仍在調查中，不排除會運往內地。警方會調查走私活動是否與三合會有關。今次行動中搜獲的1,700噸懷疑走私凍肉數量，是近年所僅見。

后海、白芒紅樹林搜獲三快艇 時速逾50海浬

此外，警方聯同政府飛行服務隊，本周日及周一高空巡視多個走私黑點，於后海發現兩艘非法改裝的快艇匿藏於紅樹林中。警方連夜搜索逾10小時，成功搜獲有關快艇。水警今日再於大嶼山白芒一帶，發現並扣查另一艘匿藏於紅樹林中的快艇。行動中，三艘大馬力快艇均無船牌號碼，涉嫌違反香港法例第548章《商船(本地船隻)條例》。

水警西分區助理指揮官（行動）劉家業表示，三艘快艇船長約13m、闊約2.5m，分別裝有2部400匹、3部300匹和4部325匹的舷外機，時速可超過50海浬，相等於陸上時速80公里以上，相信利用作走私活動，一般由內地船員操作，他們不熟悉香港水域及有關海上安全法例及要求，於繁忙水域航行時，對船員及其他海上使用者構成極大危險。水警總區將會聯同其他執法機構加強執法和巡邏。