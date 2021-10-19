淺水灣富婆墮電話騙案　遭「內地公安」轉走戶口逾千萬元

一名住淺水灣的58歲本地女子，於10月向警方報案，指她7月開始接獲一名陌生男子來電，對方自稱國安人員，指她涉及一宗國家安全案件。其後，另一名自稱內地公安人員的男子聯絡女事主，要求她到銀行開一個新戶口，並且將個人資產存入該戶口內以協助調查。據悉，女事主不虞有詐﹐根據指示存入約1千萬元，再交出有關銀行戶口及密碼等資料。

之後，女事主發現戶口內約1千萬港元，於8月至9月期間被轉走，受害人將事件告知家人並報案。西區警區刑事部人員接手調查，案件列作以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。



警方表示，高度關注電話騙案，並呼籲市民留意以下情況，任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料，均為詐騙。任何人經電話自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人開設一個銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉賬匯款，均為詐騙；

另外，內地政府或執法機構及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯錢，均為詐騙。如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢。