警方食環搗落馬洲無牌冷凍倉　檢逾10億元凍肉拘一人

撰文：陳浩然
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元朗警方聯同食物環境衞生署，在落馬洲米埔隴路搗破一個無牌冷凍倉庫，檢獲超過5,000噸走私凍肉，價值逾10億元，並拘捕一名男子，涉嫌「經營無牌凍房」。警方今（19日）午開記者會交代案件。

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