疑行山露營失蹤　葉運福失蹤5日　搜救行動繼續

疑獨自前往行山露營的30歲男子葉運福，上周二晚（19日）離開粉嶺祥華邨寓所後失蹤，至今仍然下落不明。警方及消防等救援人員今（24日)再進行搜索，惟暫時未有發現，搜救行動明天繼續。



葉男失蹤事隔至今已經5日，警方及消防等搜救人員連日來進行搜救行動，繼日前一度搜索沙頭角蓮麻坑路一帶，但無果後，至昨日（23日）搜救人員再於沙頭角白虎山一帶尋人，同樣未有發現。救援隊伍今日再次搜索，其間消防派出61名消防員，政府飛行服務隊亦兩次出動直升機，直至入黑未尋獲事主，搜救行動暫停，將於明天繼續。

上周二晚上9時15分，葉運福離開粉嶺祥華邨住所，大廈閉路電視片段拍下他最後露面時身穿灰色短袖上衣、黑色長褲、啡色鞋及攜有一個黑色背包。葉妻指丈夫早前曾透露希望看日出，她估計丈夫當晚出發並獨自前往行山和露營，當晚丈夫最後上線時間為晚上9時30分，但於晚上9時50分失去聯絡。至10月20日晚上，妻子發現丈夫未歸家，於是報警。

昨日搜救人員在白虎山一帶救索

警方呼籲市民提供葉運福的消息，葉身高約1.7米，體重約60公斤，瘦身材，圓面型，黃皮膚，蓄短啡髮及雙臂有紋身。如市民有他的消息或曾見過他，可致電36613128或6273 5787，或電郵至rmpu-ntn-1@police.gov.hk，聯絡新界北總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。