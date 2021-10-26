黑幫鹹碟工場月賺500萬　包食宿聘內地黑工燒碟　警拘13男

警方今日 (26日) 瓦解一個由黑幫操控的「鹹碟」工場，並在元朗鄉郊地方搗破燒錄及包裝工場，又在西九龍破獲8個分銷點。行動中，警方拘捕13名男子，包括4名非法內地勞工，並檢獲總值逾240萬的色情光碟、燒錄工具。據悉涉案鹹碟工場由黑幫「和勝和」操控，營運半年，並以月薪3,000元包食宿，聘請內地黑工來港「燒碟」，然後在不同地點分銷，每間店舖售價不一，最貴100元7隻光碟，最便宜可以200元買入20隻。



行動中，一共檢獲8萬隻色情光碟。（林振華攝）

警方今日 (26日) 進行「刺針行動」扛擊三合會犯罪活動，搗破一個由黑幫操控、一條龍運作的鹹碟工場，並拘捕13名男子，包括9名本地男子，以及4名由內地進入的非法入境者。（年齡介乎26至72歲），他們涉嫌「管有淫褻物品以供發布用途」、「發布淫褻物品」、「僱用不可合法受僱的人」及「未獲入境處處長授權而留在香港」等罪行。

旺角警區反三合會行動組第三隊主管蘇穎純督察表示，經過1個月的情報分析，今日下午2時，於元朗鄉郊搗破一個佔地2000尺的色情光碟燒錄及包裝工場，上址以貨倉掩飾。行動中，一共檢獲27部俗稱「一開十」的燒錄機、8萬隻光碟及包裝工具物料，估計總值超過240萬。接著，警方又分別在西九龍，油麻地、旺角、深水埗等地，搗破8個分銷點。

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蘇穎純表示，集團以一條龍運作，由燒錄、包裝、運送至分銷都一手包辦。集團以月薪3千元僱用內地人士，並要求他們每日按訂單燒錄光碟，再指派司機運送到分銷點。警方估計，集團以售賣色情光碟，每月收入可達5百萬，相信今次行動堵截黑幫主要的收入來源，並將骨幹、主腦拘捕，成功瓦解集團，所有被捕人士正被扣查中。

警方將循三合會非法收入來源方向調查，不排除有更多人被捕，並繼續打擊區內黑幫分子的罪行及其收入來源。