警旺角劏房檢700萬元海洛英拘情侶　男子被控販毒周五提堂

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，於昨（27日）晚循線搗破一個位於旺角大南街用作毒品倉庫的劏房單位，檢獲總共約4.5公斤之懷疑海洛英，市值超過700萬元，並以涉嫌「販運危險藥物罪」拘捕一對情侶。其中64歲男子被暫控一項販毒罪，明日（29日）在西九龍裁判法院提堂。



警方昨晚於旺角大南街進行一項反毒品行動，先於一棟唐樓外截查一名64歲形跡可疑之本地男子，其後再到男子位於該唐樓租住的一個劏房住所進行搜查，而當時56歲本地籍的同居56歲女友亦身處單位內。搜查其間，警方在一個行李箱內搜出有約4.2公斤之懷疑海洛英，而在單位的一個櫃桶內，亦發現一包重約250克的懷疑海洛英，並包括一個電子磅及大量可載封膠袋的毒品包裝工具。行動中，總共檢獲約4.5公斤之懷疑海洛英，市值超過700萬元。

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警方相信該唐樓單位營運不足一個月，而一男一女情侶均報稱無業並沒有三合會背景，兩人現被以「販運危險藥物罪」拘捕並扣查。此外，被捕男子將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，並於明日 （29日）於西九龍裁判法院提堂。

毒品調查科行動組高級督察廖秉科表示，今次行動已成功阻止一批毒品流出市面，暫不排除將有更多人被捕。並重申販毒為非常嚴重罪行，根據「危險藥物條例」，一經定罪，最高可判處終身監禁同罰款500萬。