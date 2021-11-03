紅磡酒店房變製毒分銷工場　警拘兩男檢$410萬霹靂可卡因

警方昨日（2日）在紅磡一酒店展開緝毒行動，懷疑有人在酒店製毒及包裝毒品分銷，其間發現一名目標男子出現，於是上前截查，結果檢獲一批霹靂可卡因毒品。人員之後搜查涉案酒店房，再發現另一男子，檢獲更多毒品。涉案檢獲的毒品總市值約410萬元，兩人被捕帶署扣留調查。



港島總區特別職務隊人員早前根據線報及經深入調查後，鎖定一名中國籍男子，懷疑與本地一個活躍於九龍的販毒集團有關。該名男子為掩人耳目，會入住本港不同酒店並進行製毒及包裝毒品工序，再把製成品交由其他同黨於本地進行分銷。警方經過連日部署，於昨日（2日） 在紅磡一酒店採取行動，並在酒店附近截查該名可疑男，在其身上檢獲一個背包，內藏有約385克懷疑霹靂可卡因。

警方其後將該名男子押至其租住的酒店房間進行搜查，其間發現另一名中國籍男子在房間內。警方經搜查後，在房內再檢獲約755克霹靂可卡因、約1.7公斤可卡因粉末、大量製毒器具、毒品包裝工具及有殘餘毒品的煮食煲。

行動中，警方檢獲毒品的總市值約為410萬元。警方其後以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕第一名23歲姓王男子，並以「製造危險藥物」拘捕另一名23歲姓張男子。被捕兩名男子正被扣留調查。警方指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。