有片｜屯門情侶街頭爭執　𠝹手女友滿手血仆倒　狠心男開車離去

屯門一對情侶情海翻波在街頭爭執，女友曾經𠝹手滿手鮮血，狠心男友卻開車離去。《香港01》獲得讀者提供影片，拍攝到事發時一輛七人車從仁愛堂街駛走，一名女子追車時仆倒地上。事件最終驚動警員到場，揭發涉事情侶互有動粗，結果雙雙被捕。



事發於周三（10日）晚上約9時45分，該對中年情侶在屯門仁愛堂街疑因感情問題爭執。從讀者提供的影片所見，當時一輛七人車從仁愛堂街泊位突然駛出，車門未及關上，一名中年女子從後追車不慎仆倒地上。駕車目擊者表示，當時女事主兩度爬起身追着七人車，但是不成功，七人車並沒有停下，目擊者立即下車協助。

目擊者續指，當時女事主手部綁有繃帶，雙手染有血跡，頭部腫傷，不斷大叫「好痛！」他懷疑女事主曾經自殘，其左手有10多處傷痕及傷口滲血，他立即報警，有熱心途人替她止血。約5分鐘後，女事主的男友步行返回現場，企圖將女友帶走，但途人阻止並稱已經報警，男友再次離開現場。之後，救護員到場將女傷者送院，此時男友再度出現，在場的警員將他截停問話，再帶返警署調查。警方經調查後，分別以普通襲擊及刑事毀壞拘捕該對情侶。

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涉案情侶曾動粗 兩敗俱傷同被捕

警方表示，周三（10日）晚上9時50分，警方接獲報案指，屯門仁愛堂街有一對情侶因感情問題爭執，兩人一度發生推撞。涉案的61歲姓盧男子疑曾經襲擊其43歲姓黃女友，至於黃女曾經還手及踢向私家車。警員接報到場調查，該對男女涉嫌普通襲擊被捕，黃女亦涉及刑事毀壞案件，兩人受輕傷送屯門醫院治理。警方正調查案件。