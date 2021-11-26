警搗油塘一工廈製毒工場　拘23歲男檢$161萬毒品

九龍城警區特別職務隊人員根據情報及經深入調查後，昨日（25日）晚上約7時30分進行打擊毒品行動，突擊搜查油塘高輝道一工廠大廈分租單位，搗破一個懷疑製毒工場。警員在該單位內檢獲約765克懷疑霹靂可卡因、約434克懷疑可卡因粉、約1,000克的非那西丁、205支含有懷疑大麻油的電子霧化器、一批俗稱「加大粉」的化學品、原料及製毒工具，警員遂拘捕單位內一名23歲姓杜男子，涉嫌「販毒」及「製毒」。

警方搜獲俗稱「加大粉」的化學品，懷疑用作稀釋毒品用途，毒販藉此獲取更大的暴利。行動中檢獲的懷疑毒品總市值約161萬元。經初步調查，被捕人企圖利用工廠大廈，以劏房模式作掩飾，運作製毒工場，並於上址單位進行毒品加工程序，將毒品提煉成霹靂可卡因，以供應西九龍及東九龍區的娛樂場所，被捕男子現正被扣留調查。

