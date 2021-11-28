4黑漢涉葵青3大廈爆竊案被捕　失物總值20萬　女同黨在逃

警方上周五（26日）拘捕爆竊集團4名男子，介乎30至39歲，懷疑與本月發生於葵青區單棟式住宅的3宗爆竊案有關，失物共值約20萬元，包括金器首飾、現金及外幣。被捕人士報稱任職地盤工或無業，有黑社會背景，他們被控三項「企圖爆竊」罪及兩項「爆竊」罪，明日於沙田裁判法院提堂，警方相信仍有一名女子在逃。



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女同黨運爆竊工具避截查

葵青區本月發生3宗單棟式住宅爆竊案，警方經深入調查，翻看大量閉路電視，鎖定一個爆竊集團。該爆竊集團安排女成員孭裝有爆竊工具的背囊，由單棟式大廈正門進入，以女性身份降低保安員戒心，各成員分別由正門或後門進入，女成員將背囊交由同黨進行爆竊，賊人以鐵筆撬開單位鐵閘及正門潛入單位搜掠，盜取金器首飾等財物。

警方上周五採取行動，發現集團成員由德士古道一單棟式住宅正門及後門離開時，將他們截停調查，同時發現該大廈有兩個單位的鐵閘及大門有被撬的痕跡，並在一個垃圾桶內發現一個背囊，裝有爆竊工具包括手套及鐵筆，警方相信當日集團成員未能成功撬門潛入單位爆竊，並丟廢用具後離開。警方現場拘捕3名男子，涉嫌企圖爆竊；警方又在荃灣一間酒店內拘捕另一名男成員。警方其後起回疑犯犯案時衣着，並於當舖檢回部分失物，包括金鏈及金戒指。

警方新界南總區重案組2A隊高級督察區智健表示，爆竊集團事前會到單位踩線視察，爆竊期間亦有成員負責「睇水」，他們已租住荃灣一酒店房間一段時間，用作掩藏身分進行爆竊行動。