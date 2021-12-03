棚架奪命意外｜死者生前曾透露工作危險　妻子悔疚沒勸阻

「我叫佢唔好做就冇事」，紅磡奪命工業意外，46歲陳榮彬昨在紅磡機利士南路27號一大廈進行棚架工程時，不幸意外墮斃，遺下妻兒無依無靠，可憐幼子剛滿月，死者未能聽到兒子叫一聲「爸爸」，陳妻抱着幼子哭不成聲，後悔沒阻丈夫從事高危工作：「我對唔住佢！ 」



死者陳榮彬從事搭棚工4年，與姓蘇妻子結婚3年，育有一對子女，女兒僅一歲，幼子剛滿月，一家四口居住旺角登打士街7樓一劏房，妻子持雙程證來港照顧子女，日前剛偕丈夫領兒子的出世紙。

陳家雖貧且樂，不乏幸福和笑聲，死者為人顧家，劏房租金、生活雜費及奶粉錢等2萬多開支一力承擔，放工回家更煮飯打掃，讓妻子專注照顧子女。陳妻最懷念每日傍晚聽到敲門聲，開門即見滿面笑容的丈夫回來，她的心頓感窩心和踏實，丈夫更是一名好爸爸，工作縱使辛苦，每晚還會哄女兒入睡。

可惜，如今一切如煙，再聽不到敲門聲、看不見廚房煮餸的熟悉背影，陳妻憶此淚如泉湧，淚水滴落熟睡中的幼子臉上，年僅一歲長女不懂事，自顧自吮手指，與母親的淚容形成強烈對比。

陳妻對丈夫出事愧疚難過，頻嚷：「唔好走，唔好走」，「佢返唔到嚟，BB未叫佢一聲爸爸」，她表示，丈夫曾透露工作危險，她卻不以為然，最終鑄成大錯，「我叫佢唔去做就冇事！」，說後又是涕淚交集。

陳妻身無分文，奶粉錢也成問題，非常徬徨，希望政府能伸出援手，安排她們上樓，有個安樂窩，讓她可專心將子女養大，將來做個有用的人。工權會發起捐款援助陳太，望助她們暫度難關。

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