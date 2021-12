棚架奪命意外｜死者生前曾透露工作危險　妻子悔疚沒勸阻

「我叫佢唔好做就冇事」,紅磡奪命工業意外,46歲陳榮彬昨在紅磡機利士南路27號一大廈進行棚架工程時,不幸意外墮斃,遺下妻兒無依無靠,可憐幼子剛滿月,死者未能聽到兒子叫一聲「爸爸」,陳妻抱着幼子哭不成聲,後悔沒阻丈夫從事高危工作:「我對唔住佢! 」



死者陳榮彬從事搭棚工4年,與姓蘇妻子結婚3年,育有一對子女,女兒僅一歲,幼子剛滿月,一家四口居住旺角登打士街7樓一劏房,妻子持雙程證來港照顧子女,日前剛偕丈夫領兒子的出世紙。

陳家雖貧且樂,不乏幸福和笑聲,死者為人顧家,劏房租金、生活雜費及奶粉錢等2萬多開支一力承擔,放工回家更煮飯打掃,讓妻子專注照顧子女。陳妻最懷念每日傍晚聽到敲門聲,開門即見滿面笑容的丈夫回來,她的心頓感窩心和踏實,丈夫更是一名好爸爸,工作縱使辛苦,每晚還會哄女兒入睡。

可惜,如今一切如煙,再聽不到敲門聲、看不見廚房煮餸的熟悉背影,陳妻憶此淚如泉湧,淚水滴落熟睡中的幼子臉上,年僅一歲長女不懂事,自顧自吮手指,與母親的淚容形成強烈對比。

陳妻對丈夫出事愧疚難過,頻嚷:「唔好走,唔好走」,「佢返唔到嚟,BB未叫佢一聲爸爸」,她表示,丈夫曾透露工作危險,她卻不以為然,最終鑄成大錯,「我叫佢唔去做就冇事!」,說後又是涕淚交集。

陳妻身無分文,奶粉錢也成問題,非常徬徨,希望政府能伸出援手,安排她們上樓,有個安樂窩,讓她可專心將子女養大,將來做個有用的人。工權會發起捐款援助陳太,望助她們暫度難關。

捐款方法如下

▊ 轉賬或銀行入數

恆生銀行賬戶: 295-421903-003

賬戶名稱: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

請拍攝入數紙(或將電子銀行轉賬畫面截圖)後註明【捐款陳荣彬遺屬】,並連同【捐款人全名及聯絡電話】發送WhatsApp訊息至9414 4993。

▊郵寄支票 或 親臨本中心

支票抬頭: 工業傷亡權益會有限公司

Association for the Rights of Industrial Accident Victims Limited

本會地址: 藍田啟田道71號藍田(西區)社區中心1/F