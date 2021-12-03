世紀奇案｜3賊流浮山攔途截劫客貨車　 奪走35隻流浪貓狗

元朗流浮山發生罕見劫寵物案，今晨9時55分，姓林（28歲）男子駕駛一輛客貨車，載着35隻流浪貓狗，前往流浮山一間動物義工的中心做絕育手術，途至稔灣路附近十字路口之際，一輛汽車突然飆出攔截，車上跳出3名賊匪，手持錘仔狂扑林車車窗，喝令事主落車，事主不敢反抗依言下車，賊人即將客貨車駛前100米，然後把車上貓狗搬往賊匪的車輛，事成後絕塵而去，循廈村方向逃去。林確保安全後報警，警方在附近兜截，惜無發現，林報稱是動物義工，並無受傷，由於案件離奇，流浪貓狗價值有限，賊人截劫動機撲朔迷離，警方正追查賊人下落。

