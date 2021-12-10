有片｜佐敦炮台街刀手闖入亂斬　男子右手幾被斬斷　警拘3人

南亞裔人士聚居的佐敦發生血腥斬人案，周二（7日）凌晨1時許，多名黑衣刀手闖入炮台街45號一間雜貨小食店，襲擊一名南亞裔男子，事主寡不敵眾被斬至皮開肉綻，兇徒得手後四散，部分人跳上接應私家車逃去。警方接報後調查，至今拘捕3名男女，初步調查相信事主與兇徒互相認識，因金錢問題發生爭執。



斬人片段昨在網上瘋傳，共有三條片，其中一段見到多名刀手，大部分穿黑衫黑褲，殺氣騰騰闖入該店舖，兩三人在門口把守，其間對面街有三名南亞裔人士在路邊吃飯聊天，赫見勢色不對，匆忙離去。

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另一片段則見到兇徒跳上接應車輛逃去，而遇襲南亞裔男子右手腕中刀，幾近斬斷，血流不止。最後一段片拍到該店舖情況，食物陳列櫃玻璃爆裂，地上血漬斑斑，走廊是一條恐怖血路。據了解，事件涉及個人恩怨，事主疑與人結怨遭人尋仇。《香港01》記者今晨到該店舖追訪，該店主要售賣南亞貨物及小食，店員則三緘其口。

警方表示，事發於周二（7日）凌晨1時許，警方接獲途人報案，指一名35歲持行街紙的巴基斯坦裔男子於油麻地炮台街45號被多人襲擊，有人手持約30厘米長的牛肉刀施襲。兇徒逞兇後登上一輛私家車逃去。男傷者手部受傷，清醒由救護車送往治理。

警方經調查後，相信事主及刀手們互相認識，雙方因金錢問題發生爭執。警方於事發當日至今日（10日）合共拘捕3人，涉嫌傷人，分別是一名有香港身份證的印度籍21歲男子、一名持行街紙的巴基斯坦裔23歲男子，以及一名有香港身份證的巴基斯坦裔47歲女子，被捕女子為私家車司機。案件交由油尖警區反三合會行動組第二隊跟進。現時仍有5名年齡介乎20至40歲男子在逃。