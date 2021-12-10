騙取電子錢包交易密碼　逾60人中招失74萬元　警搗詐騙集團拘11人

警方搗破一個透過「儲值支付工具」行騙的本地詐騙集團，並拘捕11名男女。警方指，詐騙集團針對本地一個儲值支付工具的電子錢包，騙徒漁翁撒網打電話，訛稱事主的儲值支付工具出現不尋常，並獲取對方的一次性驗證碼及交易密碼，再登入帳戶及轉走其金錢，案件逾60人中招合共損失74萬元。警方於今月1日至9日拘捕9男2女，他們涉嫌串謀詐騙罪被捕，其中一名被捕男子再被控管有危險藥物罪，警方相信行動已經瓦解一個本地詐騙集團，不排除有更多人被捕。



警方網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）譚威信警司表示，警方留意到一個針對「儲值支付工具」的詐騙集團在香港活躍，於今年5月起針對本地一個較多人使用的儲值支付工具電子錢包。騙徒「漁翁撒網」打電話、發送釣魚訊息等方法尋找受害人，他們會扮演銀行職員及受害者親友，訛稱對方的儲值支付工具有不尋常的情況，從而獲取對方的一次性驗證碼及交易密碼。騙徒獲取一次性驗證碼後會登入事主的帳戶，再用交易密碼將錢轉走。

今年5月至12月，警方接獲超過160宗相關案件的舉報，受害者損失約188萬港元。警方經調查後，鎖定一個活躍在本地的犯罪集團，探員於今月1日至9日採取拘捕行動，成功拘捕9男2女本地人，被捕人介乎16歲至33歲，包括集團的骨幹成員及傀儡戶口持有人，罪名為串謀詐騙罪。行動中，警方檢獲小量毒品，並以管有危險藥物罪拘捕其中一名男子。其中一名被捕人已被起訴串謀詐騙罪，案件已於東區裁判法阮提堂，其他被捕人士已獲准保釋侯查，警方不排除有更多人被捕。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組譚威信警司（中間）。（黃偉民攝）

該個犯罪集團於今年5月開始運作，涉及近60宗案件及至少60名受害者（20歲至70歲），案中的受害者共損失約74萬港元，最多損失4萬元、最少損失為31元。當騙徒獲取受害者的基本個人資料，會使用軟件增加電話的真確性，包括用程式去改變來電號碼，從而獲取對方的信任犯案。譚威信指出，行動中警方檢獲一台電腦、10部手機及4張銀行卡等證物，行動相信已瓦解一個本地詐騙集團。

譚威信指就今次案件，警方已經與相關的儲值支付平台人員聯絡，並與他們聯絡並要求他們提升軟件安全、優化操作程序及降低被不法分子利用的風險。警方呼籲市民網上平台的登入資料及儲值服務，包括帳戶名稱、交易密碼、一次性密碼等資料應該要小心保管，如果接獲可疑電話應該向有關銀行查詢，不應該向可疑人士提供任何資料。根據本港法例第200章《刑事罪行條例》 第159C條，任何人被裁定犯普通法中的串謀欺詐罪的人，可處監禁14年。