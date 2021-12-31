警「鐵將」行動偵破354宗網上購物騙案　涉款280萬元　80男女被捕

近年網上購物變得普遍，但網購騙案亦有上升趨勢，警方遂定期展開代號為「鐵將」的反網上購物騙案行動。過去一個月，網罪科聯同各警區偵破了354宗網上購物騙案，涉案金額達280萬元，並拘捕了80名男女，他們涉嫌「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」。警方透露354宗騙件中，見到有多個大型行騙集團身在其中，其他則涉及個別騙徒，當中是否有關聯將是調查方向之一。



西九龍總區重案組高級督察何錫康（左）及網絡安全及科技罪案調查科總督察曾軒霆（右）交代案情。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科總督察曾軒霆交代案情指，警方於今年1月至11月共接獲5,296宗網上購物騙案的舉報，受害人累計損失達3,600萬港元。為持續有效打擊網上購物騙案，警方訂立一系列策略，包括定期舉行代號為「鐵將」的反網上購物騙案行動。

網罪科聯同各警區於11月24日至12月30日進行今年第四浪「鐵將」行動。行動中，警方共偵破354宗網上購物騙案，分別發生於2018年12月至今年12月期間，涉案總金額達280萬元，並以涉嫌「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」罪拘捕80人，包括45男35女，年齡介乎15至59歲，同時檢獲一批手提電話、手提電腦及銀行提款卡等。

警方偵破的354宗案件中，包括網罪科於今年10月中瓦解的一個以出售名牌手袋為名，實際是網上購物騙案的集團。曾軒霆指，網上購物愈來愈普遍，與此同時騙徒亦趁機魚目混珠，假扮成網店或代購在網上行騙，市民在網上購物時應加倍小心。而騙徒多是在社交平台推銷一些熱門產品，然後以低於市價或限時優惠等藉口引誘受害人付款，最終受害人無法收取貨品，亦無法再聯絡騙徒。

騙徒收取「留機費」 事主慘失76萬元

西九龍總區重案組高級督察何錫康指，西九龍總區重案組在今次行動中成功偵破多宗在去年6月至今年12月的網上購物騙案，涉案款項達94萬元。何錫康續指，調查發現有騙徒在網上訛稱有主題樂園門票或低至半價的熱門電子產品出售外，亦會收取「留機費」作訂金，以買取更多平價的電子產品。



騙徒聲稱「留機費」在交易後會退還予受害人，受害人不虞有詐，根據騙徒指示透過「轉數快」將款項轉至對方的戶口後，騙徒便會用不同藉口推遲交收，甚至失去聯絡。而最高一宗損失高達76萬。

（陳浩然攝）

警方調查發現，騙徒使用的社交媒體帳戶有以下特徵：

1. 騙徒的帳戶啟用時間不長，但短時間內多次改名，以此掩人耳目，避免被人發現曾經行騙；

2. 騙徒提供的產品圖片，多數並非自己拍攝的，而且從網上下載，假扮是其商店的產品；

3. 騙徒的帳戶運作一段時間後，便會限制留言，甚至將留言區關閉，令受害人無法留言提醒其他人士。



警方提醒市民在網購時，如留意對方使用的社交媒體帳戶有以上三項特徵，便要「停一停，諗一諗」，考慮對方是否可靠的商戶。市民應盡可能去信譽良好的商戶或到官方網站購物，交易時亦可選擇貨到付款或當面交收，交易後亦應保留對方紀錄。

警方呼籲，任何人進行或參與網上購物騙案，有機會干犯「串謀詐騙」或「以欺騙手段取得財產」罪。如將自己的銀行戶口借或賣給其他人，亦有機會干犯「洗黑錢」罪。市民如有任何疑問，可致電24小時「防騙易18222」熱線與反詐騙協調中心人員聯絡。