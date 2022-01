野豬頻闖黃竹坑鄉村俱樂部　三呎野豬泳池邊漫步

黃竹坑鄉村俱樂部不但是人類的俱樂部,而且是野豬遊樂場。今(2日)上午11時54分,警方接報俱樂部有一隻野豬遊走,後來回歸大自然。翻查資料,黃竹坑鄉村俱樂部不時有野豬出沒,昨日元旦日晚、以及去年12月30日下午2時許都有野豬闖入,職員報警求助,後來豬豬都回歸大自然。



不過,不是每隻野豬都安然離開。立法會議員葉劉淑儀今日上載一段片段,片中一隻目測三尺長野豬在鄉村俱樂部泳池邊漫步,職員沿路監察。野豬亦旁若無人,悠然自得。玩樂的外籍人士嘖嘖稱奇,笑稱野豬可能聞到雲吞香氣而闖入。葉劉在帖文中表示最終警員及漁護署職員到場將野豬帶走,又認為餵飼野豬是不智之舉。



從葉劉淑儀今日在fb上載的片段可見,一頭目測長三尺的野豬在黃竹坑鄉村俱樂部泳池邊踱步,旁若無人。不過野生生物的闖入,引起遊人注意。職員沿路監察,外籍遊人嘖嘖稱奇:「簡直是令人驚奇!我想牠是聞到雲吞香氣,非常驚訝!(Absolutely extraordinary! I think it must smell my Wonton, amazing!)」人們不禁舉機拍攝。

葉劉在帖文中表示南區的海洋公園、深灣及黃竹坑一帶是野豬經常出沒的地方,日前一頭中等身型的野豬,更闖入鄰近海邊的黃竹坑鄉村俱樂部。她引述該處管理員表示「從閉路電視可見闖入的野豬從海旁上岸,然後靈活地穿過鄉村俱樂部欄杆,再走上樓梯並穿過草地,到達泳池旁邊(poolside)位置,該處正是鄉村俱樂部會員享用早餐及簡餐的地方,管理員相信牠或許是聞到食物香味而至。」她指最後眾人決定報警求助,警員及漁護署職員到場將野豬帶走。

葉劉表示,由此可見野豬已「深入民間」,「牠們在野外環境生活當然沒問題,但假如野豬闖進人類聚居的地方,便會對市民造成極大滋擾,甚至發生意外。昨天便有一名市民於鶴咀村附近被野豬咬傷,需送往東區醫院治理。據知現時仍然有人出於愛心餵飼野豬,其實此舉甚為不智。」指在新一屆立法會任期內必會跟進相關問題。

事實上野豬頻闖黃竹坑鄉村俱樂部,今(2日)上午11時54分,警方接報俱樂部有一隻野豬遊走,後來回歸大自然,毋須漁護署人員到場。另外昨日元旦日晚、以及去年12月30日下午2時許都有野豬闖入俱樂部,職員報警求助,後來豬豬都回歸大自然。