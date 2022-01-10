電單車外賣員違泊被抄牌　與警爭執遭諷：你得嘅，使乜做外賣呀！

網上流傳短片段引起熱議，一名電單車外賣員被發「牛肉乾」，與交通警員發生爭執。拍攝地點為觀塘翠屏邨，一輛電單車違規停泊路邊遭警員「炒牌」後，外賣員大聲問交通警「你依家仲有咩做先？」、「你又話有嘢要交代？」，交通警員亦聲嘶力竭稱：「你問咩事嘛，呢度唔泊得車！咪答你囉！」外賣員聲量緩和說：「好心喇，唔係咁樣做人，咁樣做嘢㗎。」惟觸怒交通警員反斥：「你唔係警察，我係呀！我唔使你教我做嘢呀！你得嘅，你做咗警察喇！使乜做外賣呀！」



外賣員回應令人心酸：「唔好意思，我本身唔係諗住做外賣，如果唔係疫情嘅話，我做緊Manager㗎！」外賣員漸見激動，但交通警未感同身受，並指「咁係你問題，唔係我問題！」警員強調對方違泊，他需要執法。外賣員稱：「唔好意思呀，做外賣唔係好差㗎咋！」遭諷：「唔只呀，起碼唔使𦧲，$320……你使乜𦧲啫！」、「我係應該要抄㗎，更加應該嚴厲執法」、「夠鐘呀，如果畀我再抄呀！」外賣員與交通員劍拔弩張，幸仍「動口不動手」，另一外警員在旁呆若木雞，曾嘗試輕拍外賣員，或企圖示意他離開。雙方對峙數分鐘後，市民開口勸外賣員離開，外賣員隨後駛離現場。

片段引來不少網民留言，普遍支持外賣員，「外賣朋友係超值得尊重，如果唔係佢哋，我哋就會餓死」、「做警察好叻咩？送外賣又真係好差嗎？唔好狗眼看人低，你尊重人，人尊重你，這基本常識」。