竹篙灣隔離營停電3小時　直擊營內環境　陸瀚民議員：3時恢復用電

本港第五波新冠疫情爆發，大批隔離人士入住竹篙灣檢疫中心，但今天機電工程署須於竹篙灣檢疫中心進行電力系統緊急維修，政府表示中心第一期約417個單位的電力供應會於今午2時至5時暫停，其間單位內的電器將無法使用。中心職員已通知受影響的檢疫者。

今日下午《香港01》到竹篙灣檢疫中心外圍視察停電的情況。隔著綠色鐵閘，記者發現檢疫中心第一期氣氛相當平靜，多名頭戴藍帽、身穿白衣的檢疫人員在隔離營外駐守。另有圖片顯示，數名檢疫人員在第一期多個路口位置站崗。正在隔離營接受檢疫的多名立法會議員回覆查詢時指，下午約3時檢疫中心已恢復用電，整體而言影響不大。



上周多名高官及議員出席港區人大代表洪為民的生日派對，其後證實37歲女賓客王詩雅確診為初步確診者。立法會主席梁君彥亦確認，立法會有19名議員曾出席有初步確診者在場的生日宴會，當中有4名議員須進入竹篙灣檢疫中心，包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯。

下午2時準時截電 即時停冷氣、電視

現於竹篙灣檢疫中心的選委會議員陸瀚民接受查詢時表示，今早7時許接獲檢疫中心以Whatsapp通知，下午2時至5時第一期檢疫中心將會停電，其後在9時再獲發停電通告的單張。他提及，下午2時準時截電，基本上所有冷氣、電視都沒有，上網亦突然間變慢，幸好下午約3時電力已回復正常。

3時許恢復供電 議員：屬可容忍的範圍

陸瀚民說，整個停電時段約一小時，總括而言影響不算太大，他稱原本擔心長者因停電關係缺乏暖氣供應，可幸最終只停電一小時，屬可容忍的範圍。

（陸瀚民議員提供圖片）

對於檢疫中心的環境，陸瀚民以「企理」來形容室內的設施，至於飯餸的款式、味道亦正常，他形容為「標準的飛機餐」。不過他稱，留意到近幾日遞送物資的速度稍為減慢，預料因有更多的緊密接觸者進入檢疫中心，呼籲大家體諒。

陸瀚民提到，現時每天都會量體溫兩次，已接受三次檢測，並接獲陰性的短訊通知。他又指，一直期待在今日立法會大會向特首提出質詢，關注改組後民政及青年事務局的發展，對於現時要檢疫感到遺憾，稱有「另一番嘅體驗」。

同在檢疫中心的選委會議員洪雯接受查詢時稱，停電沒大影響，她已經提前充電；選委會議員陳仲尼亦指，一切已回復正常，沒有任何問題。