網上借錢騙案呃保證金後失聯　大學生中招　警拘兩男涉洗黑錢

近年網上求職騙案急增，有騙徒於Facebook發求職廣告，遊說受害人借貸及提交保證金以獲得高佣金回報，於收款後逃之夭夭，一名大男學生不慎中招損失1.5萬元。警方經調查及拘捕兩名銀行戶口持有人，現正追緝詐騙主腦。



觀塘警區刑事調查隊第五隊督察崔繼高（左）交代案情。（林朗天攝）

觀塘警區刑事調查隊第五隊督察崔繼高表示，騙徒於2020年在社交平台張貼求職廣告，遊說受害人稱向財務公司借貸，其後會將貸款金額及約百分之五至十的利潤歸還，惟需要先繳付保證金。受害人信以為真，將約1.5萬元的款項轉帳至騙徒控制的戶口作保證金，騙徒於收款後隨即失聯。觀塘警區刑事調查隊經調查後，分別於去年12月4日及今年1月25日，拘捕2名22及56歲男子涉嫌洗黑錢，他們為涉案戶口持有人，並無直接關係，警方仍在調查中，不排除有更多人被捕。

據了解，受害人為一名大學男生，早前於Facebook接獨到涉案求職廣告。另外兩名被捕傀儡戶口持有人分別報稱無業及學生，詐騙主腦仍未落網。行動中，警方檢獲一張銀行卡及一部手提電話。

警方檢取銀行卡作證物。（林朗天攝）

崔繼高表示同類求職騙案過去數年有上升趨勢，由2020年的19宗，上升至2021年的42宗，涉及款項達250萬元。崔呼籲如市民發現有高收入而不需學歷的工作，應多加小心及了解公司背景和工作模式，如有懷疑可致電警方防騙易熱線18222，另外亦應小心保管銀行戶口及密碼，避免被騙徒利用作洗黑錢。