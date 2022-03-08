1日2確診長者輕生　專家提醒逾70歲患者壓力大屬高危　留意三警號

本港多日逾萬人確診新冠病毒，醫療系統崩潰。今日(8日)接連揭發兩宗確診長者自殺慘劇，兩名年過七旬的長者分別選擇以自縊及墮樓的方式結束生命。
精神科專科醫生表示，70歲以上的確診長者屬高危人士，他們既擔心健康，又因未接種疫苗而出入受限，壓力倍增。有關注長者的社會機構則指出，約4成患認知障礙症長者有抑鬱傾向，家人倘發現長者出現不尋常行為，應找專業人士及團體幫忙；同時長者掌握的資訊較少，呈報確診亦困難，又面對缺藥、缺糧困局，建議政府與長者中心合作，盡早派發物資。
本港一日發生兩宗確診長者輕生悲歌。一名79歲姓梁老婦快速抗原測試呈陽性後鬱鬱不歡，今凌晨被發現在葵涌一個公園女廁內上吊不治；荃灣梨木樹(二)邨一名有長期病患，近日確診新冠肺炎的76歲姓蔡老翁凌晨墮樓，送院不治。
疫情肆虐，確診個案數字以幾何式上升，而長者面對的壓力同樣倍增。精神科專科醫生余枝勝表示，70歲以上確診患者屬高危，加上有慢性疾病風險更高。一旦不幸確診，長者會有不同的煩憂，例如擔心染疫後健康狀況惡化、傳染給子女、被送往社區隔離時會「叫天不應，叫地不聞」等。此外，不少長者沒有接種疫苗，但現時很多場所要打針後才能進入，造成他們生活不便。余枝勝建議，倘家人有感長者憂慮，宜給予安慰，並做足防疫準備，買備退燒藥等，「有備無患」，令長者安心。
疫情資訊爆炸 長者難適應
香港耆康老人福利會服務總監黎秀和則稱，數據顯示約4成患認知障礙症長者有抑鬱傾向，影響他們應付現況能力，而疫情資訊及發展很急，對長者來說是新事物，因此更難處理：「以往每星期可以同家人飲茶，但依家唔可以，連最重視嘅農曆新年都可能無得見。」
留意三警號：對喜愛事沒興趣 睡眠轉差 進食行為有異
黎秀和強調，社區有不少同行計劃協助長者應對疫情及精神健康問題，籲家人若發現老人家出現不尋常行為，應找專業人士及團體幫忙：「家人未必處理得到。」黎提到有三樣轉變可能是警號，包括老友記對本來喜歡的事情感沒興趣：「平時鍾意落街或打畀朋友，突然唔做。」還是注意的是長者睡眠質素轉差，經常半夜起身去洗手間，以及進食行為有變：「瞓唔到或成日瞓，唔食嘢或者狂食嘢，對近期發生嘅事無記憶，都要多加關心。」
香港防止虐待長者協會副總幹事余嘉龍表示，長者應對疫情難以求援，他們致電熱線通報確診，只是「不斷㩒制」，最後又要等待衞生署再聯絡，而昨日新推出的快速抗原測試陽性呈報平台對他們來說「唔user-friendly（易於使用）」，長者只懂得使用安心出行，大部份不懂得上網及使用情報平台，令他們「唔知點算，好似世界末日咁，唔知食咩藥，唔知啲藥點食」，需要他人協助。
他指，長者在是否呈報確診上陷入兩難局面。有長者反映子女不想他們呈報，擔心作為密切接觸者而影響上班，他們本身較少出門口，故亦埋怨被子女傳染。過往僅頭痛、肚瀉的輕症長者，因為擔心被安排在醫院外吹風，或等足數天才能上房而嚇怕，所以即使快測陽性亦未必會呈報。亦有初癒長者未趕及打針，以致進出場所受限，最終選擇呈報以獲醫學豁免證明書延期打針。
深水埗早是確診重災區，上月下旬該會接獲多名長者求助，反映沒有糧食及藥物等問題。其中有石硤尾邨長者表示擔心外出播毒，屋邨餐廳又關閉，未打針又不能進入商場購買糧食，又買不到退燒藥物，令他們陷入困局，亦有人指有藥物炒價貴，菜價、肉價高企，對於領取綜援過活的長者亦百上加斤。
余嘉龍指該會與深水埗區議員合作，上月底已向80多名長者上門派發免費乾糧、快速檢測包及退燒藥等物資，並與社企餐廳合作，存放退燒藥，協助有需要人士。余嘉龍指該會物資均是市民捐助，他認為政府擁有最多資源，建議通過長者中心向確診長者派發退燒藥及物資，解燃眉之急，「比條路行吓！我都唔想增加醫療負擔，點解團體做到、區議員做到，點解政府做唔到？點解市民要自救？」
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