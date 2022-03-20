大埔洋紫荊樹連根拔起塌下　險擊中私家車

撰文：凌逸德
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今(20日)午1時43分，大埔安慈路3號翠屏廣場對開，一棵6米高洋紫荊樹突然塌下，橫亘路中，險擊中一輛私家車，消防接報到場，用電鋸將大樹分屍斬件，約一小時後道路開通，事件中無人受傷。

塌樹