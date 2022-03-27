觀塘康寧道爆消防水龍頭　途人涉水而行

撰文：凌逸德
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觀塘裕民坊對開一段康寧道，今日（27日）下午2時許，一個消防水龍頭地下水管爆裂，水如泉湧，沿康寧道流落觀塘道，途人涉水而行，狼狽不堪。警員到場疏導交通，交通大致沒有受到影響。

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爆水管