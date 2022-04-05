觀塘廣場找換店被淋油　保安員巡經揭發

撰文：鄧海興 陳永武
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觀塘有找換店被淋油。今日（4月4 日）凌晨3時許，開源道68號觀塘廣場內，地下一間找換店被人淋油毀壞，捲閘沾滿紅油，保安員巡經揭發，立即報警。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，現正調查事件。

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