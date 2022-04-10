天水圍貨車失控翻側　司機無恙

撰文：凌逸德
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今(10日)晨9時58分，一輛貨車沿天水圍天影路行駛，近天華路附近突然失控撞壆後翻側，司機自行爬出車廂，並無大礙，警方正調查意外原因，受事故影響，交通一度擠塞。

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