48人誤墮低息貸款騙局被呃280萬　警拘7男女

48名市民誤中「低息貸款」騙案，多次存款至騙徒指定的銀行戶口，以提升借款額度及獲取更優惠的利率，豈料騙徒得手後即失去聯絡。警方經調查後，於5月3日至5月5日展開行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕6男1女，涉案金額約280萬元。警方發現被捕7人均用自己銀行戶口收取受害人金錢並加以處理，而且當中5人年齡僅20至23歲，只為3000元至5000元報酬出售自己的銀行戶口。



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東九龍重案組莫子威總督察交代案情指，2020年3月至2021年9月期間，有48名受害人在不同地點及不同時間收到騙徒電話，對方訛稱可提供低息貸款，惟受害人最終借不到錢，反而損失血汗錢。48宗個案分布全港各區，東九龍區15宗、西九龍區9宗、新界北7宗、新界南8宗及港島區9宗。48名受害人分別為28男20女，年齡介乎22至71歲，當中包括學生、主婦、公司東主及裝修工人等，合共損失280萬，單一損失金額由5000元至43.2萬元不等。

東九龍總區刑事部聯同黃大仙、將軍澳、觀塘及秀茂坪警區進行「兼道行動」，於5月3日至5月5日期間，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕6男1女，年齡介乎20歲至38歲，當中6人有案底。警方調查發現，被捕7人均用自己銀行戶口收取受害人金錢並加以處理，每名被捕人處理的金額由4.7萬至126萬元不等。被捕7人中有5人年齡介乎20至23歲，只為3000元至5000元報酬出售自己的銀行戶口。

東九龍總區刑事部聯同黃大仙、將軍澳、觀塘及秀茂坪警區進行「兼道行動」，於5月3日至5月5日期間，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕6男1女。（翁鈺輝攝）

莫子威指，本港今年首季罪案數字為14779宗，當中騙案佔4成，約5378宗。騙案數量對比去年同期上升了28.6%。莫形容，騙徒所用的低息貸款多是宣傳伎倆，之後會轉成投資騙案，要求受害人用墊支金作還款保證，以騙取受害人金錢。

莫指，48宗案件中有一名48歲受害人於2020年12月收到騙徒電話，對方聲稱如果借款20萬元，每月只需還款幾千元。受害人不虞有詐，存入7萬元到指定戶口作墊支金。其後騙徒再聲稱，如存入10萬元作墊支金，即送平版電腦及智能電話。受害人前後存入共13萬元，但最終借不到一分一毫。

一名69歲電子零件公司男東主因公司周轉問題，欲貸款100萬元，並前後8次存款40多萬元到騙徒的投資戶口；另一名22歲受害人於2020年3月收到騙徒電話，其後一年間向30間財務公司借款40萬元，目的是存款至投資戶口，以借取更多金錢。

劉啓彥高級督察指，警方留意到近期的低息貸款騙案，騙徒主要以cold call形式聯絡受害人，訛稱是銀行或金融機構職員，對話當中會傳送卡片，卡片上印有公司名稱，以騙取受害人信任，之後聲稱可提供低息貸款，月息率低至0.18厘。當受害人感到有興趣，騙徒會要求受害人開立投資戶口及下載網上交易平台軟件，並要求存款到指定戶口，以作為資產證明，當低息貸款獲批，就會退回保證金。

騙徒亦要求受害人提供個人資料，如身份證副本、入息證明、稅單等，期間不斷要求受害人存款到指定戶口，以提升借款額度及獲取更優惠的利率。當騙徒得手後，便會失去聯絡，而受害人一般在主動向銀行查詢貸款進度或與家人商量時，始知自己受騙。