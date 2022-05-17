梨木樹邨私煙快餐車遇截撞海關車　拒捕釀兩關員受傷　2男被捕

香港海關昨日（16日）分別在坪輋和荃灣檢獲共約225萬支懷疑私煙，估計市值約620萬元，應課稅值約430萬元，並拘捕3名涉案男子。其中於梨木樹邨行動期間，遇截私家車撞向海關車輛企圖逃走，兩名關員受輕傷。



海關人員昨午在荃灣梨木樹邨截查一輛私家車，並在車內檢獲約4萬支懷疑私煙。截查期間，私家車司機試圖反抗，並駕駛車輛撞向海關車輛企圖逃走。海關人員最後成功拘捕一名34歲懷疑涉案男司機和一名21歲懷疑涉案男子，並扣查一輛懷疑涉案私家車。兩名海關人員在拘捕行動中受輕傷，經適當治療後已無大礙，無需留院。

另外海關昨午在坪輋進行反私煙行動，於坪輋路搗破一個懷疑私煙貯存倉庫。行動中，海關人員在一間鐵皮屋和一輛客貨車內檢獲約221萬支懷疑私煙，拘捕一名39歲懷疑涉案男子，並扣查一輛懷疑涉案客貨車。

海關指上述兩宗案件仍在調查中，將繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。海關亦會繼續根據情報分析，加強打擊各層面的私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。