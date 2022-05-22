警破$2700萬毒品案揭紙飲管藏毒　兩男被捕

警方毒品調查科昨日在九龍城聯合道一單位破獲一個毒品貯存及包裝中心，起出包括可卡因、「happy粉」及俗稱「K仔」的氯胺酮等毒品，共重44.8公斤，市值達2700萬元，行動中拘捕2名男子。兩人已被控以一項販毒罪，周一（23日）九龍城裁判法院提堂。



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警方毒品調查科行動3A隊主管陳熾華高級督察今日（22日）表示，探員昨日（21日）在九龍城聯合道一唐樓的地下，截查1名剛離開1唐樓單位的可疑男子，在其身上並沒有發現可疑物品。其後探員將該名男子押返唐樓單位。單位內有其他人，但他鎖上大門。探員以爆破工具破門而入，向屋內一名男子表明身份，並對方拒捕及反抗，最終探員將之制服。

探員在屋內起出共重28.6公斤、藏在約2100支紙飲管的可卡因，另有重約1公斤的可卡因；14.1公斤，俗稱「happy粉」的混合毒品；1.1公斤氯胺酮，另有一批毒品包藏工具。兩名男子均涉嫌販毒罪被捕，當中一名男子另涉阻差辧公被捕。

檢2100支藏可卡因紙飲管

陳熾華指出，用紙飲管藏可卡因以往不常見。每支紙飲管內藏的可卡因數量很少，把可卡因藏進紙飲管要花頗長時間，取出亦不方便，相信不法分子用紙飲管來掩飾其藏毒，另希望減低警方查察和增加警方調查的難度。

檢獲的「happy粉」，其實是氯胺酮和類似冰毒的混合毒品，可溶於水，若被加入果汁和汽水等有味道的飲品中，令人難以發覺。它可令飲用者興奮、心跳加速、發熱、產生迷幻感覺，故被稱為「迷姦水」。若大量服用happy粉，可影響心律、心臟，嚴重者可能危及生命。因此陳熾華提醒市民，在酒吧或娛樂場所消遣時，切勿飲用陌生人提供的飲品，自己的飲品亦不要長時間離開自己的視線範圍，以免被不法分子落藥。

陳續稱，兩名被捕男子均是22歲，兩人都是認識的。涉及的唐樓單位相信已運作約一個月。警方估計該批毒品有機會是供應本地市場，相信已成功阻止流入市面。其來源有待進一步調查。