海關搗三倉庫檢$7700萬私煙拘3人　為21年來最大宗私煙倉案

一個活躍港島的私煙集團，將總值7700萬元的私煙分散存放於3個工廈單位，務求被海關偵破時不至於「一鋪清袋」，惟海關經深入調查後，成功鎖定3個私煙倉的位置，昨展開連續兩日突擊搜查，檢獲合共檢獲2800萬支懷疑未完稅香煙。案中海關拘捕3名骨幹成員，稍後將會落案起訴《應課稅品條例》有關罪行，明日於東區裁判法院提堂。



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海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，稅收罪案調查科人員於昨日及今日（21日及22日），於柴灣、鴨脷洲進行反私煙行動，搗破3個屬同一私煙集團所有的大型私煙儲存倉庫，單位面積平均約1000呎，合共檢獲2800萬支懷疑未完稅香煙，市值逾7700萬元，應課稅值約5300萬元，是海關過去21年來所破獲的最大宗私煙儲存倉庫案件。

海關經深入調查後，鎖定一個活躍於港島區的私煙集團，並於昨日時機成熟之際，突擊搜查柴灣新業街一個工廈單位及一輛貨車，分別檢獲700萬支及100萬支懷疑私煙，並拘捕兩名正在單位內搬運私煙的男子及一名涉案貨車司機，年齡介乎28至53歲。跟進調查後，海關於今日凌晨再分別突撃搜查柴灣嘉業街及鴨脷洲利樂街兩個工廈單位，並再檢獲1100萬支及900萬支懷疑私煙。

海關調查發現，過往大型私煙倉庫大多位於新界區，今次在港島區存倉較為罕見。另外，集團為分散風險，將私煙分別存放在不同工廈倉庫，亦會於深夜或凌晨時段犯案，務求減低被海關偵破以及被偵查時造成的損失。此外，私煙的包裝手法精細，不法分子以不同顏色、卡通圖案的膠袋裝載私煙，企圖偽裝成其他貨物，以便在市內運送，掩人耳目。

林威杰續指，由於疫情漸趨緩和，物流及運輸逐漸恢復，集團趁機補充貨源，藉此供應本地及海外市場。海關會繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。