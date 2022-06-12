網傳12歲女跪地遭童黨掌摑21巴　父揭異樣報案　警介入調查

網上流傳疑似童黨欺凌女童事件，片中一名女童跪在唐樓天台，遭多名少年男女連環掌摑，至少連摑21巴掌，其間有打人少女質問「係咪串啊！」、「真係仲敢返香港架喎！」。事件引起網民熱議，直斥「恐怖」、「黐線」。據了解，受害女童年僅12歲，昨日（11日）於荃灣遭約5名女子欺凌，至今晨（12日）其父親察覺女童有異，了解下揭發事件，並於今日報警求助。



據了解，事發於昨日（11日）在荃灣三陂坊一唐樓天台，約5名女子涉嫌用手掌摑12歲女童。今晨女童父親發現女童不開心，追問因由後揭發事件，大為震驚，並在今日黃昏帶同女童前往元朗警署報案及錄取口供。案件暫交由元朗警區刑事調查隊跟進。

網上再流傳疑似童黨欺凌少女事件，片中有至少4名少女及男性「公審」一名跪在地上的少女，並連環瘋狂掌摑臉部。（影片截圖）

網上近日片段，可見一名穿白衣及黑外套的女童跪在地上，並除下口罩，被4至5名少女及男性包圍。一名黑色短裙少女不斷用普通話質問白衣少女，白衣少女回應「我什麼話都沒有說過」。黑色短裙少女繼續質問，更掌摑女童。在場人士繼續起鬨，質問女童﹕「妳是不是有說過她壞話？」、「妳一時喺英國，一時喺美國，一時喺深圳喎而家」，短裙少女及後又連摑白衣少女7巴，並責罵「係咪串啊！」、「打我啊嘛！」，另一短褲女接力再摑白衣少女3巴，旁邊則有人說「不夠爽」。

▼掌摑過程▼



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隨後再有人質問白衣少女「妳在群裏不是發我照片嘛？」、「你唔係話我好X煩咩？我點煩你啊而家」，並再摑白衣少女約10巴掌，其間有男聲說「大力一點啦」，也有人說「佢真係仲敢返香港架喎！」、「鍾意鬧我啊嘛！鍾意鬧我啊嘛！」。單計這段片段，白衣少女已被打21巴掌。

另一段流傳的影片則見到白色背心女連摑白衣少女3巴，未知是另一角度拍攝還是再摑了白衣少女3巴。