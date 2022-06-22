警方一連兩個月掃毒拘7人　元朗私人屋苑作倉庫藏270萬毒品

警方於今年四月中至昨日（22日）開始一連串的反毒品行動，成功偵破4宗案件，以「販運危險藥物」罪拘捕七人，包括四男三女（年齡介乎24至47歲）。警方交代其中一宗行動細節，透露昨日（22日）於元朗區拘捕一對無業男女，他們利用區內私人屋苑單位，作為毒品儲存倉庫及分銷中心，分銷已包裝好的毒品。



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港島總區特別職務隊第二隊高級督察伍恩翹表示，警方根據線報鎖定一名目標男子，至昨日早上展開行動，在元朗十八鄉路一屋苑內截查該名25歲姓魏男子，在他身上及單位搜出市值約270萬元的毒品，包括650克霹靂可卡因、約3.3公斤氯胺酮、大量包裝工具、一枝伸縮警棍。探員發現該批毒品被分拆成超過6100包毒品，準備供應本地市場。

另外，警員於搜查期間，發現單位內有一名姓吳33歲女子，遂將她拘捕。該對男女涉嫌「販毒」及「藏有攻擊性武器」被捕，正在扣留調查。兩人報稱無業，被捕男子有黑幫背景。

所有行動中，警方一共檢獲17公斤懷疑毒品可卡因粉末、霹靂可卡因、氯胺酮(K仔)，市值超過1500萬元。警方相信行動已瓦解一個活躍於本地的毒品儲存及包裝中心。

警方表示，留意到販毒集團，會以威迫利誘方法，迫使無能力償還債務人士，參與販毒活動，用以抵消債務。不法犯子亦藉疫情下，利用年輕人想搵快錢的心態，在社交媒體接觸他們。呼籲市民切勿以身試法。