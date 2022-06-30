海關機場再破體內藏毒案　拘捕兩男女檢120萬元可卡因

海關機場科人員昨日（29日）在香港國際機場偵破體內藏毒案，截獲一男一女旅客，他們由巴西聖保羅，經埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴及泰國曼谷抵港。兩人涉嫌販運危險藥物罪被拘捕，行動中海關檢獲1.3 公斤可卡因，市值約120萬元。海關相信兩人體內仍有毒品未排出，兩人仍被扣留，相信稍後排出的毒品將會增加。



事隔兩年再破體內藏毒案

海關毒品調查科機場調查課劉偉倫指，被捕男女均為35歲，女子報稱任職售貨員，男子則報稱為健身教練。海關將他們帶往醫院作進一步檢查。經醫護人員檢查後，發現該名女子陰部藏有一條重約200克的可卡因。而X光影像顯示，兩人有體腔內藏毒跡象， 截至現時為止， 女子已排出49粒共重約539克的可卡因，而男子排出53粒約583克可卡因。經醫生檢查，相信兩人體內尚有毒品未被排出，二人正被通宵扣查。

案件是由2020年3月起，事隔兩年再發現，經航空旅客體內藏毒的案件。隨疫情緩和，旅客增多，相信毒販再採用體內帶毒方式。海關將密切留意販毒趨勢，從源頭打擊，阻止毒品流入本港。海關提醒，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。