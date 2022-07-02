回歸慶典順利舉行　警務處長感謝同袍不辱使命

香港回歸祖國25周年慶典順利舉行，警務處處長蕭澤頤繼昨（1日）晨親自往前線探望同袍，與堅守崗位的同袍拍片，感謝同事們的付出。蕭澤頤表示，在回歸25周年這一歷史時刻，各位警員齊心協助，透過周詳策劃、專業行動、忠誠實踐，確保國家領導人訪港期間一切活動，及第6屆政府就職典禮，全部安全有序順利完成。



他續指，這次重大安保行動得以成功，是於很早已經開始籌備，因警方知道回歸25周年，對國家和香港市民，意義均十分重大。警方所背負的是大眾期盼，知道要做到萬無一失滴水不漏，因此從戰術到裝備，人手調配到科技應用，都一絲不苟。

蕭澤頤表示十分榮幸能與各位警員並肩作戰。（警方提供）

蕭澤頤亦提到，充分準備是行動成功的第一步，但無計畫是完美，執行期間好天曬、落雨淋，但警員們依然願意行多一步，才是更加重要的一步。他相信這一步，是一國兩制實踐道路上，留下香港警隊忠誠、專業和團結足跡。 蕭澤頤又感謝警員們的家人，家人們堅定的支持，是警員們守護香港的推動力。

最後蕭澤頤感言，十分榮幸能與各位警員並肩作戰，讚揚警員在今次安保行動，用行動演繹忠誠為民、無懼風雨、勇毅效國、不辱使命。他強調，攀過一山再過一峰，會繼續與各位警員努力，毋忘初心，在香港踏入由治及興的關鍵時刻，專業維護國家安全，守護市民生命財產。