葵涌青年分享GPS捉賊記　被偷手機揭賊踪　機主友人無懼被打擒匪

街頭盜竊案時有發生，一不留神便可能遭扒手機，惟在GPS定位技術下，賊人都會無所遁形，昨日（2日）有市民於葵涌遺失電話，透過GPS定位追蹤手機去向，竟發現手機如長了腳般在街頭移動，事主坐車循線追查，成功尋獲懷疑偷電話賊，再利用「尋找iPhone」功能，令手機響起警號，嚇得賊人一手將手機掉進坑渠。事主偕友連叫﹕「唔好走！」，賊人自未有理會，愈叫愈跑，後來更發惡用傘施襲，最終遭數人合力制服在地。事主今日在網上分享追賊記，不少網民大讚他「做得好」，亦有網民笑言是「科技太高，定（賊人）智力太低」。



根據警方資料，昨日（2日）晚上7時許，警方接獲一名姓徐（22歲）男子報案，指自己被人偷去一部手機，根據GPS定位後發現手機在梨木道4至30號億萬工業中心附近，並成功截停一名男子，懷疑他為賊人。警方到場調查後，以涉嫌盜竊拘捕一名姓李（62歲）男子。

叫賊唔好走 愈叫愈走

姓徐事主今日（3日）在facebook群組「香港突發事故報料區」分享追賊經過，笑言「由細到大睇警匪片都會覺得好搞笑，叫個賊唔好走唔好走」，沒料到當自己親身經歷時亦是叫對方「唔好走」。

事主亦接受《香港01》電話訪問，指昨晚7時半，他在葵興邨興福樓準備上車前往打邊爐時，驚覺iPhone手機不翼而飛，多次撥打電話卻被掛斷，只能留言要求持機者主動聯絡，並使用「尋找iPhone」功能鎖機。後來，他著女朋友打開GPS定位尋找，發現手機懷疑已被人取走，訊號原於興福樓一帶移動，突然快速移動至石蔭附近，事主遂登上友人私家車趕往尋機，最終在石籬屏麗徑發現一名可疑男子，眾人遂尾隨其後觀視察。

事主續指，當眾人走到走至同珍公司附近時，友人趨前查看可疑男子有無異常舉動，同時自己再次使用「尋找iPhone」功能令手機響起，該男子察覺情況有異，「佢見到有人望住佢，見到後面又有4、5個人望住佢，可能就知被人發現」，竟一手將手機掉進坑渠，然後慢步逃走，事主等人尾隨追截，其間喚其停下﹕「唔好走呀！我哋報警呀！」

賊人自然未有理會，開始拔足狂奔，雙方你追我逐至億萬工業中心，一時間賊人失去蹤影，後來被揭發匿藏在停車位，竟發惡揮舞雨傘打向事主友人，幸友人及時擋格，不致受傷。兩名男友人立即上前，按住其上半身，將其制服在地，賊人約1至2分鐘後稱﹕「唔好撳我上半身啦，唔舒服呀。」他們聞言便放開其上半身，並著他不要再反抗及等待警察。警方調查後將賊人拘捕，據悉賊人初步認罪。

賊人指不舒服，事主友人遂放開其上半身。（事主提供）

對於有網民擔心事主等人制服賊人時會受傷，或誤傷賊人惹官非，徐指他們原沒有打算捉賊，「如果佢知自己衰咗，畀返電話我哋，有禮貌講聲對唔住，都可以當冇事發生」，惟對方將手機棄於坑渠，毫無悔意，更愈叫愈走，眾人才會尾隨追截，直至他用雨傘施襲，始逼於無奈將他制服，朋友亦沒有壓向主要部位如頸部、肺部，主要是鎖住手腳。

至於網民讚許他成功捉賊，徐指分享故事只是為了推廣GPS功能，「有時真係要將GPS功能分享畀信任嘅人，如果唔係有時有咩事都幫唔到手，少咗一樣嘢，今次可能都追唔返個電話」，他亦提醒市民要妥善保管自己財物。