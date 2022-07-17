警新界南兩日截查1224輛車　24人涉酒駕被捕　拘2通緝男

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（16日至17日）約零時在區內進行打擊藥駕及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查1,224輛車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。行動中共20名男司機及4名女司機（年齡介乎22歲至58歲），未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。



另外，一名39歲姓彭本地男子涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」，他與另一名40歲姓文本地男子亦被發現為通緝人士被捕，所有案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。



此外，警方昨（16日）日凌晨在荃灣區巡邏期間，在荃灣街市街發現一輛形跡可疑的私家車，遂上前截查。惟該私家車未有按指示停車，並往沙咀道方向逃去。人員其後在沙咀道截停該私家車，經初步調查，該名26歲姓劉本地男司機涉嫌「危險駕駛」、「拒絕提供血液樣本作酒精測試」及「在酒類影響下駕駛汽車」，現正被扣留調查。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。