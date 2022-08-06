長沙灣司機被揭停牌期間駕駛　兩年前曾釀情人節奪命大車禍

長沙灣軍裝巡邏小隊今（6日）日凌晨在長發街與保安街交界，截查一輛凍櫃貨車，揭發34歲男司機涉嫌在「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，將他拘捕。據悉，涉案姓黃司機於前年情人節，駕駛一輛凍櫃貨車在沙田與一輛的士相撞，釀成兩死兩傷嚴重車禍，其中一名死者梁銘汶（30歲）更是商台DJ阿檸（薛晉寧）的前女友，黃最終被裁定三項不小心駕駛罪成，監禁3個月和停牌18個月（明年2月屆滿）。



黃現時暫准保釋候查，下月上旬向警方報到。事發於今（6日）日凌晨約2時，黃駕駛一輛凍櫃車沿長發街行駛，至保安街交界時遇上長沙灣軍裝巡邏小隊截查，揭發他在停牌期間駕駛，遂將他拘捕帶署。

黃被停牌18個月是因為於2020年2月14日一宗轟動一時的奪命車禍，當時一輛的士由沙田接載3名乘客前往大埔途中衝燈，黃駕駛一輛凍櫃貨車超速駛至，與的士發生猛烈相撞，的士男司機金俊廷及女乘客梁銘汶傷重死亡，另兩男乘客受傷。

去年8月，區院法官沈小民判刑時指，雖然在本事故中，已去世的的士司機責任較大，但黃亦難辭其咎，判被告監禁3個月和停牌18個月，另須參加駕駛改進課程。並指黃過往有危險駕駛、不小心駕駛、21次超速等多項紀錄，顯然並非良好的駕駛者。

命喪這宗奪命車禍的女死者梁銘汶，是DJ阿檸的前女友，前年2月15日，阿檸在社交網站發文悼念舊愛，「在任何年月、任何空間、宇宙，你都是我最想娶的人，我的老婆」、「再見老婆，遲點見」。

▼▼2020年2月14日奪命車禍圖輯▼▼