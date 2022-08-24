的士疑兜路觸怒乘客　司機認錯仍遭掌摑　惡乘客：揼低200蚊畀佢

一名的士司機疑因兜路觸怒乘客，被乘客先責罵後掌摑。即使司機連番道歉，但乘客仍不肯罷休，在車廂內先後6次掌摑司機，臨落車前更指：「揼低200蚊畀佢（司機）。」整個過程被拍攝下來，並在網上流傳，片長近2分鐘。有網民指即使司機是否有意兜路，但既然願意退錢，乘客亦不應苛責，亦不應動用「私刑」；有人則建議司機報警求助。



網上流傳一段的士司機被乘客數度掌摑的影片。片段開首，的士已停泊在路邊，而的士司機與乘客正就車資問題爭執，司機表示：「我唔啱。」男乘客隨即斥責：「呃X我哋做乜X嘢啫？錢我大把喎。」司機回應道：「我知你大把，大哥，我都話我行錯咗路咯。我對唔住囉，我都講咗畀你知啦，我一陣會計返數畀你。」

正當司機打算道歉了事之際，男乘客突然從後掌摑了司機一把，並怒罵：「講咁Ｘ多嘢嘅你，Ｘ你ＸＸ，講咁Ｘ多嘢嘅你？」乘客續指：「點啊？你可以落車話我打你架，可以架，我轉頭就話你打我，我就瞓係到，有無車CAM啊? 無啊嘛。玩嘢啊嘛，兜Ｘ佢（路)啊嘛？」男乘客說時，伸手拍打倒後鏡。

司機被掌摑後沉默一時，其後再開口道歉：「我唔係恰你啊，哥仔，對唔住啊。我真係對唔住得唔得？（梗係唔得啦）咁你想點?」男乘客再從後掌摑司機，此時車內另一名男乘客則指：「（司機）你兜路，我即刻可以報警。」

司機無可奈何，唯有再三道歉：「算啦算啦，我對唔住。」豈知男乘客聽畢更加火爆，連環掌摑司機，並喝罵：「算? 仲算? Ｘ你ＸＸ。」其後男乘客竟話鋒一轉，突然表示：「你唔好戴啲濕Ｘ錶啦。見唔見到啊？ 呢啲先係勞力士啊嘛。」並伸手展示手上的腕錶。

司機回應指：「我唔係勞力士啦我呢隻（錶）。」詎料隨即又被掌摑，男乘客說：「仲駁？仲駁？揸的士揸到你咁Ｘ串嘅？」片末男乘客表示：「揼低200蚊畀佢。」

片段公開後，引起不少網民關注，有人為的士司機抱不平，並認為即使的士司機兜路有錯在先，但事後已經多番道歉，乘客不應出手打人；有網民則指有片作證，建議司機報警求助，取回公道。