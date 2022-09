有片｜西環2女「鉸剪腳」互纏倒地　中年婦英文泣訴：搶咗我老公

西環發生打架案。網上瘋傳一段短片,可見2名女子於歌連臣街路邊扭作一團倒地,四腳交纏,其中1名中年婦情緒十分激動,用「鉸剪腳」鉗實對方,又扯實對方衣領,頻問:「警察嚟未呀?警察嚟未呀?」又以英文泣訴:「Stole my husband(搶咗我老公)!」幸得數名包括南亞漢在內的街坊合力制止,才勉強將2人分開。據了解,事件疑涉及桃色糾紛。《香港01》正向警方查詢事件。



相關影片長約1分10秒,片中可見案發地點為歌連臣街益豐花園地下停車場出入口對開。1名身穿黃衫、牛仔褲的中年婦、與1名較年輕的黑衫、瑜珈褲女,於行人路與馬路邊扭作一團倒地,多名街坊駐足圍觀。其中4至5人出手力阻,當中包括南亞裔男子,並嘗試將2人分開,中年婦見狀激動稱:「警察嚟未呀?警察嚟未呀?」期間又傳出女聲:「我唔知呀、我唔知呀!你哋快啲嚟啦!」未知是否街坊慌忙報警。

黃衫中年婦情緒激動,頻問:「警察嚟未呀?」(網上影片截圖)

做「和事佬」的南亞漢不斷勸喻:「Don’t fighting(唔好打)!」中年婦以英文回應:「This woman not nice to me(呢個女人對我唔好)!Stole my husband,stole my husband(搶咗我老公,搶咗我老公)!」言語間仍不忘扯實黑衫女的衣領,不肯放手,「Stole his loyalty to me(搞到我老公對我不忠)!」

南亞漢見狀,一邊撬開其手、一邊安撫道:「I know how you feel,but no right to hurt anybody(我明白妳感受,但妳無權傷害任何人)。」中年婦開始力有不繼,續稱:「I am waiting for the police to come(我等緊警察嚟)!」

在場亦有女街坊不斷勸阻:「妳(中年婦)放開佢啦!放開佢啦!」及至片末,集數人之力下,才勉強將2人分開,但最後未見有警員到場;而黑衫女則由始至終處於被動狀態,不發一言。有居於該區的網民表示,認得涉事中年婦為附近一間食肆的老闆娘,懷疑其丈夫外遇,才導致2女打鬥。《香港01》正向警方查詢事件。