有片｜西環2女「鉸剪腳」互纏倒地　中年婦英文泣訴：搶咗我老公

西環發生打架案。網上瘋傳一段短片，可見2名女子於歌連臣街路邊扭作一團倒地，四腳交纏，其中1名中年婦情緒十分激動，用「鉸剪腳」鉗實對方，又扯實對方衣領，頻問：「警察嚟未呀？警察嚟未呀？」又以英文泣訴：「Stole my husband（搶咗我老公）！」幸得數名包括南亞漢在內的街坊合力制止，才勉強將2人分開。據了解，事件疑涉及桃色糾紛。《香港01》正向警方查詢事件。



相關影片長約1分10秒，片中可見案發地點為歌連臣街益豐花園地下停車場出入口對開。1名身穿黃衫、牛仔褲的中年婦、與1名較年輕的黑衫、瑜珈褲女，於行人路與馬路邊扭作一團倒地，多名街坊駐足圍觀。其中4至5人出手力阻，當中包括南亞裔男子，並嘗試將2人分開，中年婦見狀激動稱：「警察嚟未呀？警察嚟未呀？」期間又傳出女聲：「我唔知呀、我唔知呀！你哋快啲嚟啦！」未知是否街坊慌忙報警。

黃衫中年婦情緒激動，頻問：「警察嚟未呀？」（網上影片截圖）

做「和事佬」的南亞漢不斷勸喻：「Don’t fighting（唔好打）！」中年婦以英文回應：「This woman not nice to me（呢個女人對我唔好）！Stole my husband，stole my husband（搶咗我老公，搶咗我老公）！」言語間仍不忘扯實黑衫女的衣領，不肯放手，「Stole his loyalty to me（搞到我老公對我不忠）！」

南亞漢見狀，一邊撬開其手、一邊安撫道：「I know how you feel，but no right to hurt anybody（我明白妳感受，但妳無權傷害任何人）。」中年婦開始力有不繼，續稱：「I am waiting for the police to come（我等緊警察嚟）！」

在場亦有女街坊不斷勸阻：「妳（中年婦）放開佢啦！放開佢啦！」及至片末，集數人之力下，才勉強將2人分開，但最後未見有警員到場；而黑衫女則由始至終處於被動狀態，不發一言。有居於該區的網民表示，認得涉事中年婦為附近一間食肆的老闆娘，懷疑其丈夫外遇，才導致2女打鬥。《香港01》正向警方查詢事件。