警元朗打擊三合會　拘8男2女通緝犯　一波樓一酒吧需停業14日

有組織罪案及三合會調查科、新界北總區、元朗警區及機動部隊人員昨日（20日）晚上在元朗區展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）及「松塔」（PINETOWER）的反罪惡行動，以打擊區內三合會活動及堵截其收入來源。警方在行動中拘捕8男2女通緝犯，另外有3人涉嫌違反防疫規例被票控。而區內一間桌球室及一間酒吧因違反防疫令須關閉14天。



行動中，人員發現被通緝的8名本地男子及2名本地女子，年齡介乎25至62歲，分別涉嫌與較早前的以欺騙手段取得財產案、爆竊案、非法收債案及欠交罰款等有關。

另外人員在巡查區內多個娛樂場所後，發現3人涉嫌違反防疫規例。其中一名24歲本地男子懷疑在元朗水車館街沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）；一名16歲本地男童未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（599L章）；一名29歲本地男子未能出示於24小時內進行的快速抗原測試陰性結果，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。

同時，區內一間桌球室及一間酒吧涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），須關閉處所14天。警方呼籲市民顧己及人，應繼續嚴格遵守相關規例及應盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。