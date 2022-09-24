警連搗4間無牌酒吧及賭檔拘126人　一派對房7顧客無掃安心被罰款

東九龍總區刑事部聯同機動部隊展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）及「雷霆22（THUNDERBOLT 2022）」行動，昨（23日）晚約10時，分別在九龍灣宏光道8號、牛頭角啓祥道9號及觀塘巧明街114號一工廈單位，接連搗破2間懷疑無牌酒吧及1間非法百家樂賭檔。



行動中，1名姓徐（25歲）酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；涉案2間無牌酒吧內，合共55男37女（17至30歲）則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被罰款。人員於2間無牌酒吧內，共檢獲約190支啤酒及94支烈酒，總值約4.8萬元。

另外，人員在觀塘巧明街非法百家樂賭檔內，檢獲1張百家樂賭枱、一批賭具、約8,000元現金及面值約10萬元籌碼。姓李（53歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；3男6女（30至72歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕，其中1名女子持雙程證。所有人同涉違反第599G被罰款。所有被捕人士正被扣留調查。

警方在無牌酒吧拘捕23人。（警方提供）

至於觀塘警區反三合會行動組及重案組，昨晚（3日）同樣展開代號「雷霆2022（THUNDERBOLT 2022）」及「勇爵（BRAVEDUKE）」行動，搜查區內多個派對房間，並在成業街一單位搗破懷疑無牌酒吧，檢獲28支烈酒及約190罐啤酒，約值3萬元。同時檢獲少量大麻，市值約5,000元。

該無牌酒吧姓邱（26歲）男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「藏毒」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；場內12男10女（16至28歲）則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉違反《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）被罰款。所有被捕男女現正被扣留調查。

此外，開源道一間派對房間內，有5男2女（20至24歲）顧客懷疑未有掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反第599F章被罰款通；姓何（31歲）男負責人因此被捕，正被扣查。