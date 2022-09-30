尖沙咀THE ONE餐廳男廚工右手捲攪拌機　3手指慘遭切斷

今（30日）晨8時51分，尖沙咀彌敦道100號THE ONE一餐廳男職員於廚房工作期間，右手意外插入攪拌機內，約3隻手指前半截夾實血濺，痛極呼救，同事見狀即時報警求助。消防員及救護員到場後，鬆開攪拌機解困，發現其3隻手指已被切斷，並將事主送院治理，警方正調查意外原因。



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急症科醫生彭繼茂指出，若希望意外後能駁回斷指，要留意傷口是否完整，因為當進行手術時，醫生會先將壞死組織切除，再視乎餘下部分是否足夠成為支架支撐斷指。他解釋，如果斷指傷口被攪拌機攪拌至不完整，醫生將難以修補。

彭又指，傷口有否被細菌感染、沾上塵埃或骯髒物，以及是否於切斷後6小時內進行手術，均為駁回的關鍵。而即使成功駁回斷指，手術後病人需面對手指功能不能百分百回復、斷指部分是否美觀、將來可能需要面對接受漫長的物理治療及多次跟進手術等問題，所以醫生會在手術前向病人商討，繼而決定是否進行駁指手術。如傷勢為常用主力手，彭認為傷者可選擇使用義肢。若不幸遇到同類事件，彭醫生提醒市民要用乾淨布料用力壓住傷口止血，將斷指放進乾淨的袋裏，並加上冰塊以免斷指細織壞死，隨後將斷指給予救護人員。