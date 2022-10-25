網上平台銷售假鑽石吊墜　海關拘44歲女子

香港海關昨日（24日）拘捕一名女子，涉嫌透過網上平台供應附有虛假商品說明的鑽石吊墜，違反《商品說明條例》（《條例》）。海關早前接獲舉報，指一名賣家涉嫌透過網上平台銷售假鑽石吊墜。經調查後，該款鑽石吊墜證實為假貨。



海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者在網上購物時應審慎，購買商品時亦應光顧信譽良好的商戶。特別是購買鑽石飾物時，應留意產品是否附有鑽石評級鑑定證書。消費者進行網購時，應留意網購公司或有關商戶的商譽是否可靠，如果對網購貨品有任何懷疑，亦應直接向品牌持有人或有關商戶查詢。

海關一向相當關注涉及網購的違規活動，並呼籲消費者在網上購物時必須保持警惕，切勿在不明和可疑網站或社交平台購買來歷不明或價格異常的物品，以免蒙受損失。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於貨品上，或供應已應用虛假商品說明的貨品，均屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。