海關破本年最大宗海路走私案　遠洋船上檢$3億海味紅酒、玻尿酸針

海關破獲一宗遠利用遠洋船的走私案，估計市值共約3億元，是今年最大海路走私案件。香港海關早前（10月26日）在葵涌貨櫃碼頭偵破一宗涉嫌利用遠洋船走私貨物往內地的案件，檢獲大批懷疑走私貨物，包括貴價食材、餐酒、電子產品、固體廢料和受管制瀕危物種，若成功運到內地可逃避約3億元稅款。跟進調查後，海關拘捕一名48歲的物流公司男負責人和一名53歲的女職員，並扣查10個涉案的貨櫃。



海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍講解案情指，海關人員近日經過情報分析及風險評估，相信有走私集團利用遠洋船，偷運貨物返往內地。海關早前（10月26日）在葵涌貨櫃碼頭，在一艘載有幾千個貨櫃的遠洋船上，發現其中10個貨櫃的申報有可疑，該些貨櫃報稱載有亞加力膠板，惟中國本來已生產大量亞加力膠，海關人員遂進一步檢查。人員利用流動X光掃瞄，發現該些貨櫃在形狀、物料、物狀等，都與申報的貨物有出入。

特別調查課監督鄭德喜（右）指流動X光掃瞄，發現該些貨櫃在形狀、物料、物狀等，都與申報的貨物有出入。（蔡正邦攝）

雖然貨物箱上印有塑膠公司名稱，但在打後檢查後發現全是走私貨，包括近50噸的海味，3萬枝餐酒、大量電子產品、化妝品、美容針，固體廢料及受管制瀕危物種。當中亦包括內地品牌相機器材，相信不法分子獲得出口退稅後，再將貨物走私回內地供應市場。美容針方面，則為韓國產玻尿酸針Bellast Soft L及Elravie Premier。

海關估計走私貨市值約3億元，若成功運到內地可逃避3億元稅款。海關之後（10月28日）再採取行動，在元朗一個倉庫拘捕一名48歲的物流公司男負責人及一名53歲女職員，懷疑與案件有關。

走私貨物中有超過一半是名貴食材，包括花膠，海參，元貝，魚翅及乾壁虎。漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇指，是次走私貨中涉及不少受條例保護的物種，包括雙髻鯊、青鯊、犁頭鰩的魚翅、乾製壁虎及紅木。當中雙髻鯊、青鯊及犁頭鰩等物種因可被製成名貴魚翅，遭到大量捕撈令數量減少8成，在「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」中屬極危級別。陳翰奇強調，違反《保護瀕危動植物物種條例 》屬嚴重罪行，違反法例第586章的要求即屬犯罪，一經定罪，最高可被罰款1,000萬元及監禁10年。

李艷萍又表示，由於臨近歲晚，內地市場對高價食材有強烈需求，走私份子因而不惜成本，一改以往利用快艇及內河船等低成本做法，轉用較高運費及需時較長的遠洋船，企圖逃避稅款。

特別調查課監督鄭德喜亦指走私份子費盡心思，包括將10個走私貨櫃混在6000個運載正當貨物的貨櫃中，又在貨物箱上印有塑膠公司名稱，利用玻璃膠封邊，打算透過多種手法提高海關的執法難度，海關指會繼續打擊走私行為，並與業界保持聯繫。